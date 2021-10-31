За сутки польские пограничники остановили 727 нелегалов со стороны Беларуси 1 31.10.2021, 22:30

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Четыре гражданина Ирака задержаны.

Как сообщает Пограничная охрана Польши, в течение дня незаконно пересечь границу со стороны Беларуси пытались 727 раз.

Четыре человека (граждане Ирака) были задержаны. 51 иностранец получил решение о необходимости немедленно покинуть территорию Польши.

В 2021 году Литва, Польша и Латвия фиксируют взрывной рост нелегальной миграции из Беларуси. Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что он способствует нерегулярной миграции в Европу и целенаправленно перебрасывает мигрантов с Ближнего Востока к границе. Действия официального Минска на Западе называют гибридной войной.

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