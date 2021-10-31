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Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир

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  • 31.10.2021, 22:40
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Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир

Состояние американского предпринимателя 29 октября достигло $300 миллиардов.

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд от продажи акций Tesla, если это поможет спасти мир от голода. Об этом он написал в Twitter 31 октября, пишет gordonua.com.

"Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить, как $6 млрд смогут решить проблему голода в мире, я тут же продам акции Tesla", – пообещал бизнесмен.

Финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как тратятся эти средства, указал Маск.

Обещания Маска стали ответом на призыв директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. В интервью CNN 26 октября он призвал миллиардеров действовать. Именно $6 млрд помогут 42 млн человек не умереть от голода, отметил Бисли.

В декабре прошлого года Бисли предупреждал, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

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