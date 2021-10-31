Оперная певица Маргарита Левчук записала кавер на песню «Перемен» 31.10.2021, 22:50

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В записи песни ей помогли Диджеи Перемен.

Оперная певица Маргарита Левчук записала клип на легендарную песню «Перемен».

«Кавер на любимую миллионами песню Цоя я записала вместе с прекрасными музыкантами Владом и Кириллом, которые больше знакомы белорусам как Диджеи Перемен», – рассказала Маргарита на своей странице в «Фейсбуке».

Песня «Перемен» считается одним из символом протестного движения. 30 августа 2020 года власти запретили предвыборный митинг Тихановской и организовали на его месте «правильный» концерт. Два диджея, Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые вели это мероприятие, вдруг включили «Перемен». Диджеев задержали и отправили на Окрестина, а люди сразу же организовали для них массовый сбор средств. Позже ребята выехали за границу, а в Минске появилась площадь Перемен с посвященным Владу и Кириллу муралом.

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