В Афганистане начались бои между ИГ и «Талибаном» 11 4.10.2021, 7:33

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В результате боевых действий было повреждено немало домов.

После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ, сообщает "Немецкая волна".

Несколько часов спустя после взрыва бомбы, прогремевшего в воскресенье, 3 октября, у мечети в Кабуле во время траурной церемонии, отряды талибов атаковали боевиков борющейся с "Талибаном" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает агентство dpa.

Террористы из так называемой "спящей ячейки" "ИГ-Хорасан" (полное название – "Исламское государство вилаят Хорасан") – отделения ИГ, действующего в Афганистане и Пакистане – были захвачены в одном из домов в афганской столице. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter член "Талибана" Мухаммад Джалал. Согласно обнародованным им сведениям, во время операции трое террористов ИГ были "нейтрализованы": они взорвали себя сами с помощью поясов смертников.

Как сообщили корреспонденту dpa двое местных жителей, на протяжении нескольких часов они слышали звуки, свидетельствовавшие о " тяжелых боях", но не могли понять, что происходит. В результате боевых действий было повреждено немало домов. Многие здания загорелись.

Мощный взрыв прогремел в мечети Идгах 3 октября, в тот момент, когда там проходила церемония прощания с матерью официального представителя исламистского движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Теракт унес жизни 12 человек. Свыше 32 человек получили ранения.

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