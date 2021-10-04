Лукашенко «бомбят» и на Западе, и на Востоке 1 Telegram-канал "CYNIC"

4.10.2021, 7:38

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фото: gettyimages

Реакция на действия диктатора может быть совершенно неожиданной.

Washington Post разбомбил Лукашенко, назвав его главным координатором кризиса с мигрантами. На самом деле, материал, хоть и выходит в разделе Opinion, достаточно знаковый, потому что более резких публикаций от довольно "мягкой" и "корректной" прессы не было достаточно давно.

Давать Лукашенко площадку на Западе даже в лице CNN оказалось достаточно интересным, потому что это провоцирует обратный ожидаемому эффект - уровень респектабельности нашей власти постепенно падает, а все большее число западных граждан осознает ценность демократии.

Вот эта реакция от моего второго "эксперта от народа" "Господи, храни Америку, чтоб у нас такие не правили" оказывается достаточно распространенной, поэтому любое интервью с диктатором провоцирует краткосрочный рост уровня одобрения к любой демократической власти.

Так, полное интервью Лукашенко в теории является катализатором поднятия рейтинга Байдена, потому что на фоне первого почти любой будет выглядеть "благородным рыцарем", которого нужно ценить.

Белорусская тематика остаётся крайне важной с точки зрения западных медиа, а моими коллегами в Германии по моей просьбе был проведен очень бесхитростный опрос: я попросил знакомую группу студентов-журналистов идти по улицам и на скорую руку аккумулировать мнения относительно " мигрантов" и "отношения к белорусской власти из-за кураторства мигрантов".

Отношение к мигрантам достаточно сдержанное. Чем богаче район, тем меньше любят мигрантов, но в целом настроения можно оценить как нейтральные. Пусть живут и не мешают - такова реакция гуляющих сегодня жителей Берлина.

Но отношение к белорусской власти - это сущий кошмар. Буквально каждому немцу Лукашенко может статьей об экстремизме угрожать.

Собственно поэтому "урегулирование" вопроса Беларуси и входило в программу большинства партий.

А на Востоке пробудилась Маргарита Симонян, которая вспомнила, что режим Лукашенко похитил журналиста "Комсомольской Правды". Провокация режима выглядит достаточно странно, потому что на фоне одного журналиста-заложника можно будет начать открытую медиа-войну через RT. А информационный десант RT находится в Минске, поэтому ужесточение реакции Лукашенко может обернуться совсем неожиданно - мочиловом со стороны "брата-акробата" на белорусском госТВ . Ровно такого мочилова, которое применял сам Лукашенко, говоря, что Путин - вор, которым манипулируют олигархи. И именно на фоне Путина Лукашенко представлял себя бессребреником из народа.

По поводу "восточного соседа" мы согласны, но за такие финты ушами Лукашенко информационно так и не ответил. Пора за своего журналиста, и за былое начать операцию по полному медийному уничтожению Лукашенко через телевизор.

Но это лишь утопия - на самом деле, Лукашенко будет использовать журналиста в качестве инструмента торга, требуя преференции или кредит взамен на человека.

Хотя с террористами правильно не торговаться, а диктовать условия. Тем паче момент удобный.

Но наезд на "КП", по слухам, был организован пресс-службой Лукашенко - непосредственно Эйсмонт. И теперь вариант зарубы между популярной среди "ябатраков" RT и "Пулом Первого" выглядит интересной перспективой.

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