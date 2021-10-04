Мы готовы отправить хунту туда, где им самое место Telgram-канал «Баста!»

4.10.2021, 7:54

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Все преступления против белорусского народа не сойдут им с синих рук.

Сумасшедший старик потерял всякую связь с реальностью, вместе со своими прихлебателями он совершает преступление за преступлением. Эту шайку уже давно заждались казённые нары. И они это прекрасно знают.

Чем дольше мы будем сомневаться в своих силах, тем больше преступлений совершит эта шайка, безнадежно пытаясь уцепиться за трон. Но не выйдет! Мы готовы отправить хунту туда, где им самое место – в тюрьму.

Для этого нам нужно использовать самый простой и эффективный способ – просто прекратить обеспечивать бандитов. Ведь это за наши деньги КГБ убил Андрея Зельцера, это за наши деньги «судьи» выносят приговоры невинным, за наши деньги государственное телевидение превратилось в зловонную помойку, именно благодаря нашим деньгам синепалый всё ещё портит жизнь целой стране.

Пускай каждый белорус подумает об этом, когда в следующий раз начнёт сомневаться: «А стоит ли бастовать».

Стачке быть!

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