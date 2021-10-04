Дыша и брежневея 4 Виталий Портников

4.10.2021, 8:03

5,556

Виталий Портников

Путинская Россия превращается в диктатуру со вставными зубами.

Неправда, что члены российского Федерального собрания, додумавшиеся - очевидно, не по собственной инициативе, а по пожеланию из президентской администрации - до "обнуления" губернаторских сроков, предлагают какую-то невидаль для России. Во времена Брежнева так было повсеместно. На своих местах на протяжении десятилетий оставались не только сам генеральный секретарь и его ближайшие сподвижники, но и практически все региональные руководители - невзирая на возраст, эффективность и подозрения в коррупции.

Щербицкий стал первым секретарем ЦК компартии Украины в 1972 году и, оскорбленный, был отправлен Горбачевым в отставку только в 1989 году, спустя 17 лет после начала правления. Кунаева впервые избрали первым секретарем ЦК компартии Казахстана в 1960 году, должность он покинул только спустя 26 лет. Усубалиев возглавил Киргизскую парторганизацию в 1961 году, а в отставку ушел только в 1985 году. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Что интересно: те партократы, которые дожили до перестройки и получили возможность писать мемуары, возмущались своим "незаслуженным увольнением", будто 20 лет во главе республики или области недостаточно, нужно править вечно. Но это и была воплощенная Брежневым мечта номенклатуры: вечно! Они уже и ощущали себя удельными князьями, и вели себя как князья.

Хорошо помню, как во время моих визитов к одному из самых прогрессивных региональных руководителей брежневских времен, бывшему первому секретарю Полтавского обкома партии Федору Моргуну - он тоже руководил обкомом 15 лет, а как же! - Федор Тимофеевич пересказывал мне свои разговоры с другими первыми секретарями на пленумах ЦК. "И вот подходим мы с Медуновым краснодарским к Ельцину свердловскому и говорим: Борис, а ведь ситуация-то..." Ельцин Свердловский! Почти как при Рюриковичах, даже при Романовых уже так не было.

И почему нужно удивляться, что вся эта геронтократия потом рухнула на головы изумленных обывателей, как стена без фундамента? И сейчас рухнет. На самом деле эти депутатские инициативы нужно только приветствовать и поддерживать. Они генерируют неизбежный застой, а застой обязательно приведет к краху авторитаризма и новым шансам.

Агрессивная диктатура, даже если диктатор хочет оставаться у власти вечно, все время находится в поиске новых кадров. Именно поэтому Сталин в 30-е перестрелял и пересажал весь тогдашний партаппарат, а в начале 50-х стал задумываться о новой чистке. Но уже после Хрущева это была диктатура со вставными зубами, самой главной целью которой было просто усидеть на месте до почетных похорон. И вместе с собой они похоронили Советский Союз, большое спасибо.

Диктатура Путина после "обнуления" тоже становится диктатурой со вставными зубами. Теперь главной их целью будет усидеть - и чтобы не сбросили с обрыва, а красиво унесли из кремлевской больнички на Новодевичье. И так - по всей стране, в каждом регионе будет свой дедушка, не способный более ни к чему, кроме как к сопению в кабинете и накапливанию средств для многочисленного алчного семейства. Никакого развития не будет - и это замечательно.

Развитие диктатуры опасно для окружающих, застой непременно приводит к краху. Поэтому нужно просто расслабиться и с интересом наблюдать. Вначале начнут выносить их, а уж потом и режим, который они строили-строили и недостроили ибо состарились. Они, конечно, будут утверждать, что это Россию выносят вперед ногами, так как, по известному афоризму, "не будет Путина - не будет России", но вы им не верьте. Путинской России, разумеется, не будет. А вот та Россия, у которой будет исторический шанс и которая будет для порядочных людей, а не для старых стервятников, - она как раз и возвратится, когда их вынесут и развеется трупный смрад.

Виталий Портников, "Грани"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».