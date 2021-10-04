Денег у режима все меньше, бюджетникам придется «затянуть пояса» 2 4.10.2021, 8:15

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фото: onliner

В августе ситуация резко ухудшилась.

Сайт «Инфобанк» показывает, как обстоят дела с финансами у государства. Ведь это непосредственно касается доходов бюджетников – учителей, врачей, работников государственных и силовых органов, работников культуры. Речь пойдет об исполнении «бюджета сектора государственного управления Беларуси» (он складывается из республиканского бюджета, местных бюджетов и фонда социальной защиты населения ФСЗН («пенсионный фонд»).

Как мы помним, в самом начале года возникли очень серьезные проблемы с бюджетным результатом: по итогу I квартала впервые возник дефицит бюджета в этом периоде года, который, к тому же, оказался огромного размера (1,586 млрд BYN – 4,3% ВВП – $611 млн).

Это стало результатом, прежде всего, государственной помощи в январе закредитованным госпредприятиям, на которую пошли бюджетные деньги. Спасение БМЗ – яркий пример: туда ушли бюджетная ссуда на сумму $401,5 млн и взнос государства в уставный фонд БМЗ через дополнительную эмиссию акций в $370,6 млн.

Отчего январь – традиционно профицитный для бюджета месяц, в котором уплачиваются квартальные и годовые налоги – был впервые исполнен с «минусом», с дефицитом бюджета.

Но с апреля пошло улучшение исполнения бюджета: «минусы» традиционно дефицитных для бюджета месяцев стали уже меньше, а «плюсы» традиционно профицитных месяцев – больше, чем в соответствующих месяцах прошлого – ковид-кризисного – года.

В апреле-июле 2021-го наблюдался очень хороший профицит бюджета, который за 4 месяца составил 2,718 млрд – 4,7% ВВП – $1,066 млрд.

И если относительно докризисных 2017-19 гг. бюджетный результат апреля-июля 2021-го остался заметно хуже, то относительно ковид-кризисного периода «апрель-июль 2020-го» (когда за те 4 месяца вышел большой дефицит бюджета) – кардинально лучше.

Казалось бы, все – кризис преодолен. Мировой экономический кризис, вызванный ковид-пандемией, действительно закончился весной 2021-го. Можно рассчитывать, что теперь исполнение бюджета не будет дефицитным, то есть с нехваткой доходов для обеспечения потребных расходов.

И вдруг в августе ситуация резко ухудшилась: снова возник серьезный дефицит бюджета.

Конечно, превышение расходов над доходами в августе – обычное дело, ведь август – не месяц уплаты квартальных налогов (это только: январь, апрель, июль, октябрь).

Но в августе 2021-го дефицит бюджета стал наибольшим за много лет, и не только в рублях (365 млн BYN), но и в процентах к ВВП (2,4%) и в долларовом эквиваленте ($146 млн).

При том, что месяцем раньше был создан огромный месячный «плюс»: профицит бюджета в июле составил 2,047 млрд – наибольший за 2 года. (В январе, апреле, июле и октябре – всегда профицит бюджета благодаря уплате в этих месяцах квартальных налогов).

Создавшийся же в отчетном августе дефицит бюджета (365 млн BYN) оказался больше, чем в августе прошлого года (179 млн BYN), в разгар экономического ковид-кризиса.

Из-за чего нарастающий с начала года бюджетный результат в августе ухудшился с июля.

январь-июль 2021 года: профицит бюджета 1,132 млрд BYN – 1,2% ВВП – $441 млн

январь-август 2021 года: профицит бюджета 767 млн BYN – 0,7% ВВП – $299 млн.

Это уже намного хуже, чем было не только в трех лучших докризисных годах (2017-2019), но и в двух годах предыдущего кризиса (2015,2016). Но, все же, пока лучше, чем в 2020-м.

В 2021 году относительно соответствующих периодов 2020-го:

по августу – ухудшение на 186 млн BYN

по январю-августу – улучшение на 2,280 млрд BYN.

Месяц назад, в июле 2021-го, вышел «в плюс» скользящий годовой бюджетный результат – впервые с мая 2020-го. В августе «плюс» сохранился, но стал меньше по величине.

За год (за последние 12 месяцев) – с сентября 2020-го по август 2021-го – бюджет Беларуси (сектора государственного управления, включая ФСЗН) исполнен так:

доходы – 58,162 млрд BYN

расходы – 57,971 млрд BYN

превышение доходов над расходами – 191 млн BYN (месяцем раньше – 376 млн BYN)

годовой профицит бюджета составил 0,12% ВВП (месяцем раньше – 0,23% ВВП).

В 2018-м был огромный профицит: пиковая скользящая годовая сумма – 5,429 млрд BYN, +4,46% ВВП. После чего началось падение «плюса».

Кардинальное ухудшение ситуации пошло с 2020-го:

с марта-апреля 2020-го, с ковид-кризиса – очень сильное ухудшение

в июне 2020-го скользящий годовой профицит сменился дефицитом

в феврале 2021-го – дефицит достиг рекордного значения

с апреля – пошло улучшение: дефицит бюджета начал быстро сокращаться

в июле 2021-го – возвращение годового профицита

в августе – этот профицит стал меньше.

Доходы и расходы бюджета

Из-за чего же в августе вдруг так резко ухудшился бюджетный результат?

Месяц назад, в июле, доходы бюджета стали рекордными за всю историю (правда, только в номинальном выражении) – 7,131 млрд BYN. (Июль, равно как январь, апрель и октябрь – это месяцы уплаты квартальных налогов, и в эти месяцы всегда бюджетные доходы наибольшие в году).

Поэтому в августе они резонно сократились на большую сумму, составив 4,209 млрд BYN.

А вот месячные расходы бюджета в августе упали не так сильно, хотя и составили одну из наименьших сумм в этом году (4,574 млрд BYN).

В текущих ценах августовские доходы бюджета в 2021-м – рекордные, но в сопоставимых ценах – даже меньше, чем в кризисном 2020-м, и наименьшие, по крайней мере, за 10 лет.

Хотя в долларовом эквиваленте доходы бюджета в августе 2021-го больше, чем в 2020-м – благодаря укреплению BYN-рубля в этом году.

А вот расходы бюджета в августе выше в сопоставимых ценах, чем были в этом месяце год назад. В текущих же ценах – намного больше всех предыдущих лет.

В августе 2021 года относительно августа 2020-го:

в текущих ценах

доходы бюджета – больше на 17,4%

расходы бюджета – больше на 21,5%

в сопоставимых ценах (по дефлятору месячного ВВП)

доходы бюджета – меньше на 0,7%

расходы бюджета – больше на 2,7%

в долларовом эквиваленте

доходы бюджета – больше на $256 млн экв.

расходы бюджета – больше на $331 млн экв.

Как видим, в августе 2021-го вышел как «недобор доходов», так и «перебор расходов» при исполнении бюджета.

Тем не менее, за период с начала года – за январь-август – бюджет остается лучше, чем в этом же периоде год назад, когда было падение доходов бюджета даже номинальное – в текущих ценах.

А расходы бюджета за первые 8 месяцев года в 2021-м меньше в сопоставимых ценах, чем в ковид-кризисном 2020-м за это же время.

То есть, ухудшение в августе пока не повлияло кардинально на накопленный с начала года результат исполнения бюджета.

Итак, суммируем – что происходит с бюджетом в 2021 году:

в I квартале 2021-го – сильнейшее ухудшение в продолжение начавшегося в 2020-м ухудшения, результат – исторически рекордный дефицит бюджета;

в апреле-июле – заметное улучшение, особенно на фоне соответственного периода в ковид-кризисном 2020 году, в июле – рекордный за 2 года месячный профицит;

в августе – снова ухудшение: дефицит бюджета больше, чем в августе 2020-го, из-за «недобора доходов» и «перебора расходов», если сравнивать с прошлым годом.

И теперь главное – как будет развиваться ситуация дальше.

И прежде всего – пойдет ли и дальше ухудшение динамики ВВП, которое началось именно в августе, что, вероятно, и повлияло отрицательно на исполнение бюджета в этом месяце.

Главным фактором ухудшения, понятное дело, могут быть санкции, которые пока еще не начали действовать во всю силу, но с каждым месяцем их негативное влияние может нарастать.

Возможное сильное снижение объема продаж и прибыльности внешнеторговых операций из-за санкций также неизбежно вызовет сокращение доходов в бюджет.

И если экономическое и внешнеторговое ухудшение действительно произойдет, очевидно, будет ухудшение и с наполнением бюджета.

Раньше проблемы бюджета можно было решить внешними заимствованиями: например, в 2020 году было произведено размещение еврооблигаций на $1,25 млрд.

Сейчас это возможно исключительно со стороны России, да и то, как все понимают, только при выполнении их условий «интеграции».

Если же Россия откажет в поддержке на необходимую сумму, придется «оптимизировать» бюджетные расходы, то есть бюджетникам придется «туже затянуть пояса».

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