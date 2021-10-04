Москва и Минск споткнулись на газете 10 4.10.2021, 8:24

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Резкая реакция официального Кремля удивила экспертов и местную общественность.

Под тотальную зачистку за публичные высказывания попала газета «Комсомольская правда» в Беларуси» и один из ее журналистов. Пока в Москве возмущаются произошедшим, официальный Минск держит паузу. Эксперты ищут глубинные причины конфликта и сценарии его возможного развития, пишет «Независимая газета».

В воскресенье правозащитный центр «Весна» сообщил, что журналист газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» Геннадий Можейко находится в ИВС на печально известной улице Окрестина. Об этом правозащитникам рассказала его мать. По ее словам, ей об этом сообщили по телефону с 1 на 2 октября.

Никаких официальных пояснений родственникам не дают, однако мать журналиста сообщила, что в постановлении на обыск, который прошел 1 октября, фигурировали две статьи УК: 130, часть 3 (разжигание расовой, национальной, религиозной или другой социальной вражды или розни) и 169 (оскорбление представителя власти). Из заявлений представителей государственных СМИ и местных пропагандистов следует, что разжиганием розни и оскорблением представителя власти силовые органы сочли статью в газете «Комсомольская правда» в Беларуси», где приводятся воспоминания одноклассницы Андрея Зельцера – 31-летнего минчанина, который, как утверждают власти, стрелял в сотрудника КГБ и убил его. В статье Геннадия Можейко одноклассница характеризует Андрея Зельцера как честного человека.

Как сообщалось, репрессии в отношении белорусской «комсомолки» начались с блокирования сайта издания. Это произошло 29 сентября.

В Москве отреагировали довольно резко на произошедшее с сайтом газеты и ее журналистом. Главный редактор московской «комсомолки» Владимир Сунгоркин назвал это «произволом» и «неадекватной реакцией на абсолютно невинную заметку». «Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и, что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Беларуси заблокирован», – сказал он в эфире Радио «КП».

Высказались и представители властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия белорусских властей нарушают принципы свободы СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с инцидентом высказала надежду, «что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами». Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала власти Беларуси освободить Геннадия Можейко. Блокирование сайта газеты и задержание журналиста там расценили как «целенаправленное давление на российские медиа».

Резкая реакция официальной Москвы удивила экспертов и местную общественность больше, чем факт задержания журналиста и блокировки сайта. В Беларуси уже заблокированы все сайты негосударственных СМИ, пишущих на общественно-политические темы, а их журналисты или покинули страну, или находятся под арестом. Бумажная версия «Комсомольской правды» в Беларуси исключена из подписного каталога еще в прошлом году и распространялась до сих пор только через торговые точки. Сейчас под угрозой проблем они отказались от сотрудничества с газетой. Кроме того, отношение к СМИ в России мало чем отличается от белорусского. «Политика обоих режимов по отношению к свободе СМИ почти уже одинаково жесткая, российское руководство в этом плане в последние месяцы стало жестить почти по образцу белорусских властей», – отметил в комментарии политический обозреватель Александр Класковский.

В этой ситуации главный вопрос, который обсуждают эксперты, что же заставило официальный Минск пойти на открытый конфликт с Москвой, почему российское руководство все-таки «не проглотило» и стоит ли ожидать разрастания конфликта. В самых первых комментариях аналитики склонялись к тому, что Москва «проглотит», ведь она «сдала» даже банк, принадлежащий «Газпрому» (Белгазпромбанк), и весь его менеджмент во главе с Виктором Бабарико.

По мнению Александра Класковского, белорусское руководство «не имело умысла бросить перчатку Кремлю». «Здесь сработала логика тотальной зачистки, в соответствии с которой ответить должны все, кто, с точки зрения властей, провинился», – полагает эксперт. Возможно, Москва решила «сделать публичную выволочку» союзнику по совокупности факторов, предположил он. «Не исключено, что есть какие-то проблемы по другим вопросам. Например, конституционной реформы и транзита власти в Беларуси. У ряда обозревателей доминирует такая версия, что это Москва и Путин настаивают на каких-то изменениях в Конституции, которые являются дискомфортными для Лукашенко. Может быть, этот окрик из Кремля является отражением этих трений, – сказал Александр Класковский. – Возможно, воспользовавшись этим инцидентом с «комсомолкой», Москва решила в принципе напомнить союзнику, что он под контролем и чтобы он знал пределы своей самостоятельности и своей дерзости».

Пикантность этой ситуации в том, что журналист, судя по имеющейся на момент подготовки материала информации, был задержан в Москве. Остается неясным, «выкрали» ли его белорусские спецслужбы автономно или задержание проводилось при участии российских спецслужб. «Не исключено, что сработала обычная система взаимодействия – люди в погонах не всегда просчитывают политические аспекты той или другой истории. Им приказано, и они берут под козырек», – рассуждает по этому поводу Александр Класковский.

Официальный Минск хранит молчание. По мнению аналитиков, власти пытаются найти приемлемый выход из создавшейся ситуации, который позволит сохранить лицо. «С одной стороны, Лукашенко, наверное, не может сказать, чтобы завтра же выпустили этого журналиста и сняли с него все обвинения. С другой – умышленно дразнить Москву в этой ситуации белорусские власти не решатся, потому что им нужно многое просить у российского руководства и договариваться по множеству деликатных щекотливых вопросов, и лишняя конфронтация тут ни к чему», – полагает Александр Класковский. Эксперт делает вывод, что конфликт еще продержится какое-то время, но все же не углубится.

В воскресенье во второй половине дня белорусский «Спутник» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича сообщил, что СК не располагает информацией о задержании Геннадия Можейко. Не исключено, что в Минске уже осознали пределы границ дерзости и вскоре скажут, что «мальчика не было».

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