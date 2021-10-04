«Крумкачи» поддержали своего форварда Александра Ивулина 4.10.2021, 8:28

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Александр Ивулин

Он уже четыре месяца под арестом.

Футбольный клуб «Крумкачи» 3-го октября в матче первой белорусской лиги разгромил со счетом 4:0 «Лиду». После матча минская команда сделала фото победителей из раздевалки, на нем можно увидеть картонного Александра Ивулина, сообщает «Белсат».

Журналиста «Tribuna», автора канала «ЧестнОК», а также игрока ФК «Крумкачи» Александра Ивулина задержали 3 июня вместе с монтажистом проекта «ЧестнОК» Ярославом Писаренко. Их забрали из квартиры неизвестные в штатском. На следующий день стало известно, что Ивулина осудили на 30 суток ареста якобы за флаг на окне.

3 июля Александр должен был выйти на свободу, но из ИВС его перевели в СИЗО. Как стало известно, Ивулину предъявили обвинение по ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них»). Максимальное наказание по статье – три года лишения свободы.

5 июля Александра Ивулина признали политическим заключенным.

Сейчас регулярно по всему миру проходят акции солидарности с Александром, люди надевают футболку с 25-м номером, под которым играл Ивулин.

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