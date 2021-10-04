Археологи нашли золотую чашу возрастом 3000 лет 1 4.10.2021, 8:36

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Она была найдена в австрийском Эбрайхсдорфе.

Чрезвычайно редкая золотая чаша, возрастом не менее 3000 лет, была обнаружена на месте доисторического поселения в австрийском Эбрайхсдорфе, пишет «Новое время».

В Европе известно всего около 30 таких прекрасно обработанных золотых чаш бронзового века, и это первый подобный артефакт, обнаруженный в Австрии, отметили археологи.

Большинство найденных в Европе таких чаш происходит из северной Германии и Скандинавии, единичные экземпляры встречаются в Испании, Франции и Швейцарии. Это лишь вторая подобная находка к востоку от Альп.

Высота чаши составляет всего пять сантиметров, диаметр — 20 сантиметров. Она изготовлена из очень тонкого листа металлического сплава, тонко декорированного в технике репуссе (тиснение на оборотной стороне листа для образования рельефного рисунка на лицевой стороне). Анализ показал, что материал чаши примерно на 90% состоит из золота, а оставшиеся 10% в равных пропорциях составляют серебро и медь.

На боковой стороне чаши расположены ряды концентрических кругов, ромбов и точек. Дно чаши украшено лучами солнца. В самом артефакте были еще четыре драгоценных предмета: два браслета из спиральной проволоки и два пучка органического материала, обернутые золотой проволокой.

На этом месте с сентября 2019 года ведутся раскопки, чтобы спасти археологический материал перед строительством железнодорожной станции. Во время раскопок было обнаружено поселение позднего бронзового века. Оно состояло из нескольких свайных жилищ, построенных вокруг большого центрального здания. В нем проживало около 100−150 человек. Чаша была найдена закопанной у одной из свайных построек.

Археологи предполагают, что место, где была обнаружена чаша, имело сакральное значение для жителей доисторического поселения. Вероятно, это было место поклонения Солнцу, а найденные артефакты были подношениями. На это указывает тот факт, что на предметах нет следов износа.

Сейчас редкая чаша очищается и консервируется. Вскоре она будет выставлена в Художественно-историческом музее в Вене. За это время ученые планируют отсканировать чашу и создать ее 3D-модель.

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