«Ящик Пандоры» для белорусского режима 1 4.10.2021, 8:47

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Расследование журналистов создает новые правила глобальной игры.

Telegram-канал "CYNIC" выразил мнение, что глобальное расследование журналистов — "Pandora Papers" — может сыграть роковую шутку с белорусским режимом:

Ящик Пандоры создает новые правила глобальной игры. Западные политики, которые получали "конверты", вынуждены будут либо уйти в отставку, либо сместить акценты. Сейчас внимание приковано к ним. И, что самое интересное, в "списках" фигурирует множество фамилий, которые связаны с "теневым западным лобби восточной диктатуры" - это те самые "скрытые лоббисты РФ и РБ". И теперь, теряя власть, вполне ожидаем "финт ушами", когда кое-какие "грязные" подробности будут направлены на стол спецслужбам взамен на сохранение должностей. А это будет означать, что прямо перед новым "санкционным пакетом" у лоббистов будут мелькать в головах фамилии, открытые Pandora Pappers.

Теперь по "горячим следам" смогут по цепочке вскрыть сеть "восточного влияния", поэтому "грязным политикам" будет существенно проще забросать информационное поле "компроматом" взамен на карьерную безопасность.

Так что ни для власти РФ, ни тем более для власти Беларуси ничего хорошего "Ящик Пандоры" не сулит. Брать деньги за исключение из "санкционного списка" под таким давлением сейчас банально опасно - арестуют не только деньги, но и самих политиков.

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