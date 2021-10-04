Белорусский Минздрав заявил о более тяжелом течении COVID-19 3 4.10.2021, 8:56

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Молодые все чаще болеют коронавирусом.

Об этом в эфире СТВ сообщила замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан. По ее словам, воздействие коронавируса на популяцию изменилось.

«То, что мы сейчас видим – поменялось воздействие вируса на нашу популяцию. Действительно, сейчас чаще болеют молодые люди. Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния наших пациентов», — сказала она.

Богдан также подчеркнула, что 99,9% пациентов в тяжелом состоянии в ковидных отделениях были не привитыми. Она назвала основной задачей системы вакцинацию. В Беларуси начинают прививать студентов.

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