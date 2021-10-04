Польша развернула 434 нелегала, пытавшихся прорваться в страну с территории Беларуси

Польша развернула 434 нелегала, пытавшихся прорваться в страну с территории Беларуси2
- 4.10.2021, 9:40
- 3,688
Задержаны 16 иракцев.
За минувшие сутки сотрудники пограничной службы Польши не впустили в страну 434 мигранта. Об этом польское ведомство сообщило в своем Twitter.
Польские пограничники зафиксировали 434 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью. Задержано 16 иракцев, остальные попытки пресечены.
Также за оказании помощи в незаконном пересечении границы польскими пограничниками задержаны 12 иностранцев: пять граждан Украины, а также Беларуси, Грузии, Туниса, Турции, Болгарии и два гражданина Германии.