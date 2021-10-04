Мы имеем право Telegram-канал «Баста!»

4.10.2021, 9:43

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У нас не отнять свободу!

Друзья! Те, чья жизнь течет в обычном русле: кто ходит на работу, отдыхает с друзьями, ездит на отдых в лес... Вы оглянитесь, пожалуйста: пока мы молчим и спокойно живем для «власти» — мы удобны.

Никогда или почти никогда лукашистов не интересует конкретный человек, мы. Наша жизнь – это чей-то источник власти и доходов: именно за наши деньги плешивый и кормит своих прихвостней.

Это наш выбор?

Так будем голосовать за текущее положение дел своим молчанием? Или поддержим в вере друг друга, нанесем точный и верный удар диктатору всей страной — останемся дома.

Мы имеем на это полное моральное право. Мы намного сильнее, ведь то, чего не может у нас отнять власть таракана – это искренняя забота друг о друге, любовь и дружба.

Победа будет за нами! Стачке быть!

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