Ученые составили эволюционное древо носорогов 4.10.2021, 9:56

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Что позволили установить полученные данные?

Международный коллектив исследователей восстановил историю эволюции носорогов по восьми геномным последовательностям (пяти ныне живущих и трех вымерших видов). Это позволило определить этапы эволюции носороговых, а также причины их вымирания. Полученные данные позволят снизить риск исчезновения существующих видов, пишет Naked science.

Статья с описанием исследования и результатов опубликована в журнале Cell. В исследовании использованы ранее полученные геномные последовательности черного, белого и суматранского носорогов. Также самостоятельно были секвенированы геномы представителей индийского и яванского видов.

Геном яванского носорога был извлечен из музейного образца 1838 года. Кроме того, авторы изучили последовательности ДНК трех вымерших видов — сибирского эласмотерия, носорога Мерка и шерстистого носорога. Эти данные ученые получили из окаменелостей, датируемых поздним плейстоценом (около 10-100 тысяч лет назад).

В прошлом носороги отличались значительным разнообразием. Известно до 100 вымерших видов, которые были распространены в Африке, Евразии, Северной и Центральной Америке. Сейчас существует только пять видов носорогов, и все они находятся под угрозой исчезновения.

Древние виды были немногочисленны, но скорость снижения численности их популяций была невысокой. Современные же носороги подвержены сокращению численности популяций с большей скоростью, чем у их предков. Причин может быть несколько: низкое генетическое разнообразие, особенности образа жизни носорогов, экологические проблемы и браконьерство.

«Уровень генетического разнообразия объясняется особенностями биологии носорогов. Это своеобразные животные, которые не могут жить в стадах; они индивидуалисты. Для самцов и самок характерны раздельное проживание, близкородственные связи внутри одного вида, что влияет на количество рождаемых детенышей. Причем низкое генетическое разнообразие характерно для всех видов носорогов», — объясняет Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

Более серьезное влияние на популяцию носорогов оказывают антропогенный и экологический факторы. Носороги никогда не мигрируют, оставаясь на выбранной территории на всю жизнь. Экологические проблемы, влияющие на среду обитания носорогов, приводят к изменению их жизненного цикла и уменьшению численности.

«Истребление — главный антропогенный фактор, который снижает численность носорогов. Помимо того, что низкое генетическое разнообразие свойственно носорогам изначально, их количество снижается ввиду постоянной охоты. Если бы браконьерство можно было остановить, экологические факторы не так сильно сказывались бы на размерах популяции. Плотность населения носорогов и их разнообразие были бы выше», — говорит Павел Косинцев.

Ученые планируют продолжать работу. Полученные геномные последовательности помогут изучить генетические изменения и мутационные особенности существующих видов. Это позволит создать наиболее благоприятные условия для сохранения оставшихся видов носорогов. Отметим, в исследовании участвовали ученые из Китая, Дании, Швеции, Австралии, Норвегии, США, ЮАР, Нидерландов, Великобритании, России, Испании и Франции.

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