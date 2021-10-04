Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида стал новым премьер-министром страны 4.10.2021, 10:01

фото: РИА НОВОСТИ

Теперь он должен заново сформировать правительство.

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку. Нижняя палата парламента большинством голосов (141 из 245) избрала на пост нового премьера Фумио Кисиду — экс-министра иностранных дел, нового лидера правящей Либерально-демократической партии Японии, сообщает «Новая газета».

Теперь он должен заново сформировать правительство. В течение 4 октября будет объявлен новый состав кабмина. Ожидается, что генсекретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава кабмина в новый перейдут три человека — министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Кисида заявил, что после избрания на пост премьера намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий, чтобы провести выборы 31 октября.

В начале сентября Ёсихидэ Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократическая партии Японии, так как намерен сконцентрироваться на мерах борьбы с распространением коронавируса. Это фактически означало его отказ от кресла премьер-министра.

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