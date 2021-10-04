National Interest: Группа ВМС США будет выслеживать российские субмарины 3 4.10.2021, 10:37

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Фото: U.S. Navy / Corey Hensley

Подробности о подразделении Greyhound.

Американские военно-морские силы начнут выслеживать российские подводные лодки. Об этом пишет издание National Interest.

В пресс-релизе ВМС США предоставили подробную информацию о новой целевой группе под названием Task Group Greyhound (TGG), предназначенной для обеспечения флота сертифицированными военными кораблями, готовыми выполнять полный спектр задач.

Удержание подводного военного превосходства над российскими подводными лодками у Восточного побережья Америки является главной миссией TGG.

Ранее стало известно, что ВМС США создадут спецгруппу эсминцев для сдерживания РФ в Атлантике. Создание новой целевой группы обусловлено тем, что американские ВМС переориентировали свои ресурсы и усилия на Атлантический регион из-за опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в этих водах.

В состав Greyhound изначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, которые, как сказал Маклейн, имеют большой опыт противолодочной борьбы, попозднее к ней присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely.

Название «Грейхуд» является отсылкой к эсминцам Военно-морского флота времен Второй мировой войны, которые сопровождали конвои из США в Европу во время битвы за Атлантику.

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