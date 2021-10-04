Как правильно питаться осенью: несколько полезных советов 4.10.2021, 11:14

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Специалисты подчеркивают важность употребления сезонных продуктов.

Когда жаркие летние дни уже позади, наш организм, следуя законам природы, начинает готовиться к холодам и работать немного иначе. Мы чувствуем потребность в более калорийной пище, отдавая предпочтение приготовленным блюдам с высоким содержанием жира, а не легким овощным салатам и полезным закускам.

Итак, с одной стороны в осенний период нам важно усмирить аппетит, чтобы не набрать лишние килограммы, а с другой – питаться правильно и сбалансированно, чтобы не навредить здоровью. Об основных особенностях питания в осеннее время healthinfo.ua рассказали эксперты.

1. Не боритесь с аппетитом

Как правило, с приходом осени мы действительно чаще испытываем чувство голода, а утолять его предпочитаем более питательной, жирной пищей. Нам кажется, что низкокалорийная еда и простые овощи неспособны согреть нас, но это не так. Более того, осенний рацион должен быть даже более легким, чем летний, ведь на переваривание пищи организм тратит немало энергии, которая ему сейчас необходимо для согревания.

Для того, чтобы найти баланс между реальными потребностями организма и вашим аппетитом, старайтесь есть подогретую пищу. Утренние смузи замените на каши, в обед обязательно ешьте легкий вегетарианский суп и тушеные овощи, а на ужин отдайте предпочтение теплым салатам с фасолью или чечевицей. Ощущение сытости даст вам и горячий чай с медом или сухофруктами, и стакан теплого молока. Все эти варианты полезные и не калорийные.

2. Употребляйте жиры

Возможно, вы замечали, что в межсезонье нас тянет на выпечку и различные сладости с кремом. Таким образом организм сигнализирует нам о том, что нуждается в дополнительных жирах, но не спешите идти у него на поводу. Отложите бутерброд со сливочным маслом в сторону, а вместо него приготовьте себе вкусную брускетту с авокадо.

Вместо жареной свинины ешьте запеченную или приготовленную на пару семгу или форель, делайте салаты с морепродуктами и обязательно добавляйте орехи и семечки в каши и йогурты. С помощью этих нехитрых приемов вы получите необходимые организму полезные жиру, не навредив талии.

3. Забудьте про диеты

Многие считают, что осень – это хорошее время для того, чтобы опробовать очередную модную диету, ведь период отпусков, когда большинство из нас не следит за рационом, позволяя себе немало излишеств, уже прошел. Кроме того, нам кажется, что организм получил за лето множество витаминов и микроэлементов из фруктов, ягод и овощей, а значит легче перенесет изменения в рационе.

Однако, не торопитесь ограничивать свое питание в попытках сбросить пару-тройку лишних килограммов. Во-первых, осенью организм, настроенный на накопление энергии, будет неохотно расставаться с уже имеющимися запасами, а значит процесс похудения замедлится, несмотря на снижение калорийности. Во-вторых, из-за возрастающего в осенний период чувства голода вам станет сложнее контролировать себя, поэтому мы рекомендуем в качестве основной цели выбрать поддержание веса, а не его корректировку.

4. Употребляйте сезонные продукты

Все лето мы наслаждались сочными ягодами и фруктами, но осень – это время других, не менее вкусных и полезных продуктов, богатых витаминами и другими необходимыми нам элементами. Обратите особое внимание на кабачки и баклажаны, тыкву и различные сорта капусты, а также морковь, свеклу и картофель.

Многие из тех, кто следит за питанием, опасаются есть картофель, а зря. Сваренный в мундире и дополненный нежирным соусом из мягкого творога с зеленью и чесноком, он не повредит фигуре. А уж как великолепно разнообразит ваш рацион батат, подходящий даже для диетического питания. Не бойтесь экспериментировать с сезонными овощами и фруктами, чтобы ваше осеннее меню было по-настоящему сбалансированным и вкусным.

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