Новый премьер Японии считает, что Токио должен вернуть «северные территории» 2 4.10.2021, 11:29

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Фумио Кисида

Фото: Reuters

Фумио Кисида возвращается к формуле «взять не два, а все четыре острова».

Видный японский политик Фумио Кисида из правящей Либерально-демократической партии, который занимал пост министра иностранных дел в бывшем кабинете Синдзо Абэ, был только что избран новым председателем ЛДП, и с большой вероятностью станет новым премьером Японии. Внимание общественности остро привлекает вопрос о том, какой курс возьмет новый лидер по проблеме территориального спора с Россией по северным территориям, цитирует статью Hokkaido Shimbun российское издание inosmi.ru.

В ходе дебатов на выборах председателя партии, оценивая дипломатию Абэ по Россией, Кисида выразил намерение стремиться к «возврату Японии всех четырех северных островов» и таким образом фактически отошел от линии Абэ на возвращение 2 островов и Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В период своего пребывания на посту министра иностранных дел в правительстве Абэ Кисида неоднократно высказывал в своем окружении недовольство «дипломатией примирения», которую тогда продвигал офис премьер-министра. В этой связи с российской стороны в его адрес звучала критика о том, что он, мол, «придерживается односторонней ориентации на США».

«Мы продемонстрируем свое активное присутствие на международной арене и защитим наши национальные интересы». Так высказывался господин Кисида на пресс-конференции по случаю своей инаугурации в качестве нового председателя ЛДП, состоявшейся 29 сентября. Фумио Кисида говорил о внешней политике и политике безопасности и выразил готовность углублять в сотрудничестве с США концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», но никак не упомянул отношений Японии с Россией.

Избегая позитивной оценки сингапурских договоренностей

Фумио Кисида занимал пост министра иностранных дел Японии дольше всех в современной истории страны — 4 года и 7 месяцев с момента прихода к власти второго кабинета Абэ в декабре 2012 года, и принимал активное участие в переговорах о визите президента Путина в Японию в 2016 году. На пресс-конференции после объявления о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах Кисида положительно оценил прошлую линию Абэ в отношениях с Россией, заявив: «Тогда имелось активное и настойчивое движение к продолжению обсуждения двусторонних отношений, основанное на сложившихся в то время отношениях личного доверия между высшим руководителями наших стран». «В настоящее время поступательность этой линии должна быть сохранена», — добавил Кисида.

Однако господин Кисида избежал конкретного позитивного упоминания т.н. «сингапурской договоренности» между Абэ и Путиным о том, что на основании Совместной советско-японской декларации 1956 года Россия после заключения мирного передаст Японии два острова — Хабомаи и Шикотан.

Бывший премьер Абэ тогда в соответствии с Декларацией фактически переключил японскую линию на формулу «двух островов», но теперь господин Кисида заявил, что он «продолжит усилия по отторжению у России всех четырех островов». Следует отметить, что Фумио Кисида никак не ответил на содержавшийся в письменном интервью с ним вопрос газеты «Хоккайдо симбун» о том, должна ли упомянутая Совместная декларация оставаться и сегодня основой для территориальных переговоров с Японии с Россией.

Излишне уступчивый бывший кабинет премьера Абэ

Фумио Кисида в бытность свою министром иностранных дел спорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который настаивал на том, что Россия не ведет с Японией переговоры по территориальной проблеме. Тогда Кисида задавал такой вопрос: «Что у нас останется, если территориальная проблема будет вычтена из мирного договора?». Относительно дипломатии по России в своем окружении он также говорил: «Даже если между нашими странами будет развиваться экономическое сотрудничество, мы не сможем убедить японцев в правильности линии, лишенной продвижения в территориальном вопросе». Известно, что Кисида не раз проявлял несогласие со слишком уступчивой линией бывшего кабинета Абэ, высказываясь в том плане, что, мол, «в окружении премьера есть довольно много оторванных от реальности людей, которые готовы на излишне мягкие подходы к Москве».

Эксперты и политики шепотом говорили, что господин Кисида был весьма обеспокоен тем, что, заняв позицию чрезмерного примирения с Россией, не встретит ли он в качестве кандидата на пост будущего премьер-министра негативную реакцию Соединенных Штатов.

Однако существует и такая весьма распространенная точка зрения, что в конечном счете на пост председателя ЛДП Кисида был избран в значительной степени благодаря поддержке Абэ. В этой связи многие в японском политикуме сомневаются, что он сможет существенно отойти от линии Абэ в российских делах. Мунэо Судзуки, член Палаты советников Японии и лидер «Партии японского возрождения Ниппон — Исин-но Кай», заявил 30 сентября в интервью, «что если мы изменим линию переговоров с Россией (на основе Совместной японо-советской декларации), то она на них не пойдет». В этой связи этот известный японский политик сказал: «Я потребовал от господина Кисиды продолжения курса Абэ в отношении России».

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