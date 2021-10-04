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В Милане румынский миллиардер управлял самолетом, который врезался в двухэтажное здание

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  • 4.10.2021, 11:45
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В Милане румынский миллиардер управлял самолетом, который врезался в двухэтажное здание
Фото: ЕРА

Петреску и все семь пассажиров самолета погибли.

Румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску управлял самолетом Pilatus P-12, который 3 октября в итальянском Милане врезался в двухэтажное здание. Об этом написала итальянская газета La Reppublica 3 октября, сообщает "Гордон".

Петреску и все семь пассажиров самолета погибли. Вместе с миллиардером в самолете находились его жена, 65 летняя Доротея Бальзат Петреску и 30-летний сын Дан Стефан, родившийся в Мюнхене.

По сведениям газеты, Петреску управлял самолетом один.

Легкий одномоторный самолет Pilatus PC-12 направлялся из миланского аэропорта Линате на остров Сардиния. Он врезался в фасад здания. Ведется расследование авиакатастрофы, черный ящик нашли.

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