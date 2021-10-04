Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «двушки» в Минске 4.10.2021, 11:56

Их цена - до $ 45 тысяч.

Realt.by опубликовал топ самых дешевых «двушек» — их стоимость не превышает 45 тысяч долларов. Квартиры расположены в различных районах столицы. Есть и с хорошим ремонтом.

На ул. Тухачевского (р-н м. Партизанская)

Двухкомнатная квартира площадью 43 «квадрата» продается в доме по адресу улица Тухачевского, 42 на первом высоком этаже. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году.

Жилая площадь квартиры составляет 22,5 м², кухни — 6 м². Высота потолков 2,8 метра. Все комнаты раздельные, как и санузел. В квартире деревянные полы, есть мебель и счетчики на воду.

Возле дома — остановки наземного общественного транспорта. До станции метро «Партизанская» можно добраться пешком за 10−15 минут.

В шаговой доступности магазины, множество детских садов, школ, больница, аптеки, банк, парки, спортцентры и другие инфраструктурные объекты.

Цена: $ 43 000.

На ул. Грибоедова (р-н возле Стелы)

В доме на улице Грибоедова, 28А продается двухкомнатная квартира площадью 33 м² (жилая — 22 м², кухня — 4 м²). Расположена на втором этаже кирпичной четырехэтажной «сталинки», построенной в 1960 году. В 1980 году проведен капитальный ремонт.

В квартире установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды, есть встроенная мебель. Окна выходят на сквер. Возле дома есть парковки.

Рядом с домом в пяти минутах пешком находится Парк Победы и проспект Победителей с хорошим транспортным сообщением. До станции метро «Молодежная» 10−15 минут пешком. В непосредственной близости магазины, торговые центры, почта, детский сад, школы.

Цена: $ 44 900.

На ул. Асаналиева (р-н Серова)

«Двушка» продается в доме по адресу улица Асаналиева, 11/2. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году. Квартира находится на первом этаже. Общая площадь 39 квадратных метров (жилая — 27, кухня — 4).

Одна из комнат проходная. При необходимости в квартире можно сделать перепланировку — несущие стены по периметру. Высота потолков — 2,7 метра.

В квартире сделан хороший ремонт, она готова к проживанию. Установлены стеклопакеты, счетчики на воду, потолки со встроенными и подвесными осветительными приборами, напольное покрытие — ламинат, плитка, межкомнатные двери из МДФ, оборудованы места хранения, в том числе, вместительные шкафы-купе. Проведена оптоволоконная связь. Есть оборудованный погреб.

Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Рядом магазины, детские сады, школы, остановки общественного транспорта, парковки, поликлиника и другое. В шаговой доступности набережная реки Лошица.

Цена: $ 41 500.

На ул. Буденного (р-н м. Тракторный завод)

Двухкомнатная квартира площадью 43 м² (жилая — 30 м², кухня — 6 м²) продается в доме по адресу улице Буденного, 28. Она расположена на третьем этаже пятиэтажки из силикатных блоков, построенной в 1964 году.

В квартире высота потолков — 2,5 метра. Санузел совмещенный. Полы и окна деревянные. Есть балкон.

От дома до станции метро «Тракторный завод» всего 5 минут пешком, до ближайшей остановки общественного транспорта — 2 минуты. В районе множество детских садов, школ, детская и взрослая поликлиника, парк, спортцентр, магазины, банк и так далее.

Цена: $ 43 500.

На ул. Запорожская (р-н Ботанического сада)

В доме на улице Запорожская, 59 продается двухкомнатная квартира площадью 31 квадратный метр (жилая — 20, кухня — 5). Кирпичная двухэтажная «сталинка» построена в 1958 году, а 2016 проводился капитальный ремонт. Квартира на первом этаже.

В квартире установлены стеклопакеты, счетчики на воду, металлическая входная дверь, межкомнатные двери МДФ, напольное покрытие — ламинат. Есть встроенная кухня, шкафы-купе. Санузел совмещенный.

От дома три минуты пешком до остановки общественного транспорта, на котором можно добраться до станции метро «Академия наук» за 10−15 минут. Рядом магазины, банк, аптеки, детский сад, школа, спорткомплекс, парк.

Цена: $ 45 000.

На ул. Крамского (р-н Зеленый луг)

Двухкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Крамского, 16. Ее площадь составляет 38,5 квадратных метров (жилая — 27, кухня — 5). Квартира на первом этаже кирпичной двухэтажной «сталинки». Он построен в 1958 году. Высота потолков — 2,9 метра.

В квартире установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты, напольное покрытие — ламинат. Санузел совмещенный. Есть погреб.

В шаговой доступности детские сады, школы, остановки общественного транспорта, магазины, удобный выезд на МКАД, парк и водохранилище.

Цена: $ 45 000.

На ул. Шабаны

Двухкомнатная квартира продается на первом высокомэтаже пятиэтажки по адресу улица Шабаны, 1. Площадь квартиры 43 м² (жилая — 25 м², кухня — 6 м²). Дом построен в 1963 году. Капитальный ремонт проведен в 2008 году.

Как пишут в объявлении, квартира с частичным ремонтом — в коридоре и кухне. Санузел совмещенный. Есть застекленный балкон и подвал. Окна деревянные, напольное покрытие — линолеум.

В чистом и аккуратном дворе дома есть большая парковка. До станции метро «Могилевская» на любом транспорте можно добраться за 15 минут. Рядом удобный выезд на МКАД. В шаговой доступности детские сады, школы, поликлиника, аптека, магазин, банк.

Цена: $ 45 000.

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