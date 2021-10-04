Союз журналистов России потребовал освобождения Геннадия Можейко 6 4.10.2021, 12:24

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геннадий можейко

Действия режима названы давлением на свободное слово.

Союз журналистов России выступил с заявлением по поводу задержания корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.

В заявлении говорится, что по информации СМИ именно Можейко был автором статьи, в котором знакомая Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ Дмитрия Федосенко, положительно высказалась о нем. Журналисту предъявили претензии в разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании Можейко должна быть обнародована, его коллеги и близкие должны иметь возможность убедиться, что жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает.

«Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту. Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко», — говорится в заявлении Союза.

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