За кого украинцы готовы проголосовать на выборах президента? 37 4.10.2021, 12:33

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Стали известны результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 октября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 32% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Как отмечают социологи, за последние три месяца Зеленский укрепил лидерство в рейтинге на 2 процентных пункта.

Второе и третье места делят пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – их готовы поддержать по 12% респондентов.

Далее идут нардеп и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11%), экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8%) а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 7%.

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

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