Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
- 4.10.2021, 12:58
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Награду дали за изучение рецепторов.
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их наградили за изучение рецепторов, отвечающих за восприятие температуры и осязание, сообщает euronews.
В этом году в связи с пандемией COVID-19 премия будет вручена в стране, где находятся лауреаты, а не на традиционной церемонии в столице Швеции Стокгольме.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия вручается за важные открытия в области физиологии и медицины. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран.
Премия присуждается с 1901 г. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии.