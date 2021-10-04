БОР: Режимчик в истерике 6 4.10.2021, 13:04

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иллюстрационное фото: bymedia

Рабочие, чего мы ждем?

На протяжении последней недели Telegram-каналы, которые обширно и правдиво освещают повестку дня Беларуси, закидывали разного рода дезинформацией. При том делали это особенно мерзким способом, с аккаунтов людей, к которым было доверие, сообащет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Мерзко, неприятно, ну да ладно.

Помимо легкого разочарования это вызывает улыбку! Ведь нам за эти выходные рассказали несколько прекрасных историй об Азаренке в тяжелом состоянии в больнице, об авариях на молочном заводе и о многих других интересных вещах. Значит, мы на верном пути, значит, даже до синих пальцев дошло, что стачке быть и это неминуемо!

Каждым действием синепальцы и компашка подталкивают людей и их сознание к просвещению. Под молот репрессий попали люди разных политических взглядов, от свободных беларусов до ябатек. И это показательно. Для режимчика все равны, для режимчика рабочий = кормовая база. А кто за кого голосовал — это давно не важно, не важно, участвовал ли ты в жизни предприятия или твоего города, не важно, был ли ты провластным спортсменом или дворовым активистом, ходил ли ты под бело-красно-белым флагом или красно-зеленым. Для них важно лишь чтобы ты был покорным. Но у всего есть конец, и он близок.

Рабочие, чего мы ждем? Готовимся к стачке, запасаемся продуктами, откладываем средства. Скоро останемся дома.

Стачке быть!

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