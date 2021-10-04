Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами 7 4.10.2021, 13:11

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Фото: ESO / Exeter / Kraus et al., ALMA (ESO / NAOJ / NRAO

Это уникальный случай.

Команда ученых из Лондонского королевского астрономического общества получила доказательства существования в созвездии Ориона планеты, которая вращается вокруг сразу трех звезд, пишет «Новое время».

Если их наблюдения подтвердятся, это будет первая известная планета, вращающаяся вокруг трех звезд.

GW Orionis или GW Ori — тройная звездная система, расположенная в созвездии Ориона-Охотника, в районе его головы. Тройную звездную систему окружает массивный протопланетный диск.

Этот диск представляет собой плотную область из газа и пыли, которая осталась после образования этих молодых звезд и еще не унесенную звездными ветрами. Причина, по которой ученые называют его протопланетным диском, заключается в том, что оставшийся материал может объединяться и образовывать планеты. В протопланетном диске GW Ori есть заметный разрыв, и ученые объявили, что, по их мнению, в этом промежутке существует планета.

Ученые и раньше видели протопланетные диски вокруг звезд. А в 2018 году они сделали первое изображение планеты, которая образуется в протопланетном диске.

Протопланетный диск GW Ori отличается тем, что он окружает не одну, а три звезды и имеет искривленную кольцевую структуру с большим промежутком. Исследователи использовали компьютерные модели для моделирования уникальной звездной системы. Они также рассматривали идею о том, что разрыв может быть побочным продуктом крутящего момента трех звезд, тянущих его друг к другу. Другой вариант заключался в том, что это могла быть планета или планеты, достаточно массивные, чтобы вырезать пространство в кольце пыли.

В конце концов, моделирование показало, что крутящего момента от трех звезд было недостаточно, чтобы вызвать разрыв диска. Затем ученые пришли к выводу, что разрыв, скорее всего, связан с необнаруженными планетами.

Ведущий автор Джереми Смолвуд из Университета штата Невада сказал: «Это может быть первое свидетельство того, что окружающая планета прямо сейчас пробивает брешь в диске».

Это не первая планета, которую обнаружили в тройных звездных системах. Но планеты, обнаруженные в этих других системах, вращаются только вокруг одной из звезд, а не всех трех звезд.

Разрыв в диске GW Ori находится в 100 астрономических единицах (а.е.) от его звезд. Звезды в этой системе — «космические младенцы», которым всего около 1 миллиона лет.

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