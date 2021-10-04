Глава МИД Украины: Я выступаю за укрепление белорусско-украинской границы 4.10.2021, 13:25

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Дмитрий Кулеба рассказал об отношениях Киева и Минска.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с задержанными и осужденными в Беларуси украинцами.

«Я знаю имена украинцев, которых незаконно, безосновательно бросили в Беларуси за решетку. Мы делаем все возможное для того, чтобы к ним относились достойно, пока они за решеткой, и чтобы их освободили. Мы не разорвали контакты, у нас есть посольство и посол в Беларуси. Защита интересов украинцев, страдающих от репрессий белорусского режима, является на данный момент их главной задачей», — сказал он.

Прокомментировал Кулеба и заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь закупит у России оружия более чем на миллиард долларов для того, чтобы таким образом «закрыть» границу с Украиной.

«Если белорусы за российские деньги укрепят безопасность границы с Украиной, я перекрещусь и еще их поблагодарю за это, потому что оттуда к нам может прийти угроза. Мы сами будем укреплять границу с Беларусью. Если и они намерены это сделать, бог им в помощь. Нам нужна безопасная северная граница в новой политической реальности, в которой Беларусь полностью себя ассоциировала с РФ».

Глава ведомства подчеркнул, что Украина не представляет для Беларуси опасности, а Беларусь наоборот, может представлять для Украины две потенциальные угрозы.

«Мы видим уже как минимум две реальные угрозы, которые могут поступать из Беларуси в Украину. Первая угроза — это потенциальная военная угроза. Я сознательно говорю потенциальная, так как пока мы не видим там прямых признаков подготовки военной агрессии. Вторая угроза — это повторение миграционных кризисов, которые Беларусь устроила с Литвой и Польшей. Ясно, что Украина представляет меньший интерес, потому что мы все равно выловим просителей убежища в ЕС. Или если они даже попадут в ЕС, по соглашению о реадмиссии мы их примем обратно. Но все равно это кризис и проблема. Поэтому я выступаю за укрепление белорусско-украинской границы», заявил Дмитрий Кулеба.

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