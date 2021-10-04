Кремль во второй раз сделал заявление о блокировке «Комсомольской правды» в Беларуси 23 4.10.2021, 15:50

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За ситуацией следит лично Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для РИА «Новости» заявил, что «Кремль четко обозначил свою позицию по блокировке «Комсомольской правды» в Беларуси, ожидает отмены ограничений, пока нет ощущения, что в Минске слышат позицию Москвы.

По его словам, у Путина есть информация о ситуации вокруг издания и задержании журналиста Можейко.

Песков заявил также, говоря о задержании Можейко, что такие действия против прессы нельзя одобрять, но в Кремле не знают деталей. Он добавил, что, поскольку речь идет о гражданине Беларуси, Москва де-юре не может защищать его интересы.

Кроме того, по словам Пескова, в Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист.

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