Белорусская универсальная товарная биржа: Металл подешевел почти на четверть 4 4.10.2021, 13:34

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Почему и чего ждать белорусам дальше?

Стоимость черного металлопроката на внутреннем рынке за июль — сентябрь существенно снизилась, сообщает Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ). Всему виной невысокий спрос на нее в строительной отрасли, а также затянувшийся азиатский локдаун, пишет «Онлайнер».

За август стальной прокат подешевел на 3—11%, а в сентябре — еще на 8%. По итогам последних трех месяцев больше всего подешевела листовая сталь и трубы — в среднем на 20—25%. Цены на арматуру снизились на 15%, а на уголок и швеллер — на 10%.

«Такая динамика полностью соответствует тенденциям мирового рынка, где после длительного роста цены на металл плавно пошли вниз. Прежде всего это связано с невысоким спросом со стороны промышленных и строительных предприятий, поскольку многие из них в конце лета закупили крупные партии металла и пока не нуждаются в новых поставках. К тому же азиатские страны не торопятся отменять локдауны, введенные еще в самом начале пандемии коронавируса, что также способствует снижению мировых котировок», — прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

На снижение цен в Беларуси оказала влияние и ситуация в Российской Федерации — основном поставщике металла в нашу страну.

«Для обеспечения нормальной загрузки производственных мощностей крупные российские металлургические компании и металлотрейдеры уже некоторое время реализуют стальной прокат по сниженным ценам, тем самым вынуждая более мелких игроков применять аналогичную ценовую политику», — сообщили специалисты БУТБ.

Что будет с ценами дальше, зависит от динамики спроса на металлопродукцию (а он сейчас низкий) и объема предложения (оно пока ограничено). К примеру, тарифы в сфере контейнерных перевозок в настоящее время в несколько раз превышают средний уровень за последние 5 лет, а из-за проблем с энергоснабжением останавливают работу ферросплавные заводы и сокращается производство алюминия и кремния.

Все это будет препятствовать резкому падению стоимости металлопроката, по крайней мере в течение ближайших нескольких месяцев. Для белорусских потребителей это означает, что даже если цены продолжат падать, то темп их снижения, скорее всего, замедлится.

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