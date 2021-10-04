Саакашвили написал своим сторонникам письмо из-за решетки 2 4.10.2021, 13:46

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Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии заявил, что «дни нынешнего грузинского правительства сочтены».

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который 1 октября был задержан сотрудниками правоохранительных органов после возвращения на родину написал письмо из-за решетки, сообщает «Новое время».

«У нас потрясающие результаты на последнем референдуме (местных выборах — ред.). Это правительство всегда легко выигрывало местные выборы, обычно им не требовалось никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди наконец сломлены, в каждом большом городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает Единое национальное движение. Это означает только одно — мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее. Дни правительства Грузинской мечты сочтены. Я горжусь вами!», — написал Саакашвили.

На минувших выходных в Грузии прошли выборы органов местного самоуправления.

Граждане выбирали 64 мэров, а также 2068 членов 64 сакребуло — городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).

По предварительным данным ЦИК, 46,68% избирателей поддержали правящую партию Грузинская мечта.

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