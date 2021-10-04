16-летняя финка на день станет премьер-министром страны 1 4.10.2021, 13:56

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Нелла Саоминен

Эта акция проводится в рамках кампании, направленной на защиту прав детей.

16-летняя финская девушка Нелла Саоминен на один день станет фактическим главой государства вместе с президентом Саули Ниинистё.

Как сообщает официальный сайт президента Финляндии, 16-летняя девушка станет соправителем главы государства 6 октября. Эта акция проводится в рамках кампании Girls Takeover, направленной на защиту прав детей.

В течение дня президент Ниинистё и Салминен примут участие в виртуальном мероприятии Reuters IMPACT, организованном, в частности, международным информационным агентством Reuters. Тема обсуждения между президентом Ниинистё и Салминен - борьба с изменением климата и ответственность перед будущими поколениями.

Также 16-летняя Нелла Салминен выступит перед членами кабинета министров Финляндии с речью о равенстве. Это выступление будет опубликовано в официальном Instagram-аккаунте финского правительства.

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