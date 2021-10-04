Леонид Судаленко: Приятно слышать, как свидетели на суде говорят «спасибо» 5 4.10.2021, 14:06

6,796

Леонид Судаленко

Известный правозащитник написал письмо на свободу.

Правозащитник «Весны» Леонид Судаленко и волонтер Татьяна Ласица содержатся за решеткой в гомельском СИЗО-3 почти уже девять месяцев. С третьего сентября в суде Центрального района Гомеля в закрытом режиме проходит суд над ними и волонтером Марией Тарасенко. Всех их обвиняют в якобы организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и якобы обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также якобы их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК), сообщает ПЦ «Весна».

Леонид Судаленко из-за решетки рассказал, что происходит на закрытом суде, как он провел свой день рождения, когда будет вынесен приговор и почему они с Татьяной не стали писать прошений о помиловании.

Леонид написал письмо на свой день рождения — 23 сентября. Он рассказал, как прошел его день, когда ему исполнилось 55 лет:

«Сегодня [23 сентября] меня возили опять в суд, уже в 15-й раз. Я просил в этот день перерыв — отказ. Поставили с утра и до вечера перед Фемидой. Опрос свидетелей, которые обращались в офис за помощью, зачитывание материалов дела. Жена с детьми также просили в этот день свидание. «Нет правовых оснований», — сказал суд».

Судаленко написал в письме, что в материалах уже 80 томов. Одна из причин, по которой суд сделали закрытым, — «безопасность свидетелей». Но, как отмечает весновец, «сами свидетели ни сном, ни духом».

Всего по уголовному делу было допрошено около 200 человек. По информации Леонида, на суде был допрошен 61 человек — в основном это клиенты, которые обращались к правозащитнику за правовой помощью:

«Все свидетели в суде сказали правду, и это главное. Приятно слышать, как люди, которые приходят в суд по повесткам, говорят «спасибо», обращаясь ко мне в клетку. И это несмотря на замечания суда».

Правозащитник считает, что приговор будет вынесен в середине октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».