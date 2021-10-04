Какой будет погода на неделе 1 4.10.2021, 14:14

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Фото: charter97.org

Прогноз по Беларуси на 5-7 октября.

5 октября погодные условия будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Переменная облачность. Без осадков, пишет сайт pogoda.by.

Ветер юго-восточный порывистый, днем по западной половине сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем она составит от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики. Атмосферное давление существенно не изменится.

6-7 октября погоду в республике будет определять западная периферия обширного антициклона, расположившегося над европейской частью территории России.

6 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, местами, преимущественно по западной половине страны, ожидается сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+9°С, днем она составит +12..+17°С.

7 октября небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, ночью по западной половине страны порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, по востоку республики ожидаются заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С.

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