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Госпогранслужба Украины: С августа 2020 года в Украину въехали более 330 тысяч белорусов

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  • 4.10.2021, 14:20
  • 4,742
Госпогранслужба Украины: С августа 2020 года в Украину въехали более 330 тысяч белорусов

За защитой именно в этой стране обратились лишь 40 человек.

С 1 августа 2020 года по 1 сентября 2021-го в Украину выехали 336,6 тыс. граждан Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос интернет-издания "Гордон".

По данным ведомства, за этот период с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан.

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