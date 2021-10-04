Россия вышла на первое место в мире по суточной смертности от Covid-19 7 4.10.2021, 14:24

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Фото: ТАСС

Полностью привиты пока лишь 29% населения РФ.

Кривая заболеваемости коронавирусом в России продолжает стремиться вверх, обновляя рекорды, несмотря на кампанию по вакцинации, пишет finanz.ru.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 25,781 тысячи новых случаев Сovid-19 - максимум с 4 января, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в понедельник.

Третий день подряд официальное суточное число заболевших держится выше 25 тысяч, а общее количество активных случаев (заболевшие минус выздоровевшие и умершие) переписывает рекорды с начала пандемии - 661 тысяча.

Прирост заболеваемости фиксируется во всех без исключения субъектах РФ, при этом лидером остается Москва, где за сутки диагноз Covid-19 поставили 4,41 тысяче человек.

В Санкт-Петербурге выявлено 2,198 тысячи новых случаев, в Московской области - 1,733 тысячи.

Смертность, согласно данным оперштаба, держится на рекордных с начала пандемии отметках: за минувшие сутки скончались 883 человека с коронавирусом, в субботу - 890 человек.

По числу летальных исходов за сутки Россия вышла на первое место в мире, опережая недавних «лидеров» США и Бразилию.

В Бразилии, где пик третьей волны пришелся на апрель, заболеваемость и смертность плавно снижаются уже почти полгода. За последние сутки зафиксировано 237 летальных исходов, днем ранее 225.

Среднее суточное число умерших от Covid-19 в Бразилии держится чуть выше 500 человек: в будние дни из-за особенностей национальной системы учета смертей регистрируется больше - 600-700 человек в день, что, впрочем ниже показателя РФ.

В США за минувшие сутки зафиксировано 259 летальных исходов, днем ранее - 648.

По среднесуточному числу смертей - 1878 - Штаты опережают опережают Россию. В будние дни прошлой недели в стране умирало 2,1-2,7 тысячи человек в день.

Реальные показатели смертности в РФ, впрочем, выше, чем отчитывается оперативный штаб. Подробную статистику с задержкой в два месяца публикует Росстат, и она каждый раз в 1,5-2 раза превышает цифры, которые власти обнародуют в ежедневном режиме.

Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 тысячи, о которых сообщал оперштаб.

В июне оперштаб оценил смертность в 14,013 тысячи человек, а Росстат увидел 23,78 тысячи летальных исходов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле поставил задачу достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80-90% населения.

Но кампания вакцинации, развернутая весной, пока далека от этой цели. По данным на 4 октября, в России полностью привиты 42,588 млн человек, или 29,1% от населения. Хотя бы один укол вакцины получили 48,659 млн человек, или 33,3% населения.

Уровень вакцинации среди российских граждан «по-прежнему недостаточный», заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка, нужно более активно это делать», - предложил он.

По словам Пескова, вакцинация в России проводится добровольно. «Но специфика ситуации с коронавирусом, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести к тому, я говорю про все страны мира, что не привитым будет жить менее удобно, чем привитым. И это реальность, с которой мы сталкиваемся», - добавил Песков.

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