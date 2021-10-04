Диетолог раскрыла способ идеально приготовить гречневую кашу 17 4.10.2021, 14:40

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Эта каша может стать отличным завтраком.

Врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла способ идеально приготовить гречневую кашу. По ее словам, гречка может стать отличным завтраком, пишет lenta.ru.

Белоусова отметила, что правильно приготовленная гречневая каша дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, при этом она менее калорийная, чем, например, овсянка. «Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — сказала она.

По ее словам, чтобы каша получилась рассыпчатой, необходимо после испарения воды накрыть кастрюлю полотенцем, и оставить под подушкой. Белоусова также посоветовала добавить в кашу паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком — то есть добавить витамина С. Таким образом железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса.

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