Белорусы штурмуют секонд-хенды 10 4.10.2021, 15:25

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За сезонной одеждой и обувью белорусы вынуждены идти «на вторичку».

В пятницу в магазине секонд-хенд, в который мы зашли, повышенная активность, пишет журналист «Брестской газеты» Нина Бересневич. В день поступления в продажу нового товара покупатели просто «метут» его с вешалок и полок. В кассу – очередь. Многие берут одежду охапками.

Стильно одетая женщина покидает торговую точку с большим фирменным пакетом. Она все еще на волне потребительского азарта, но соглашается рассказать о покупках:

«Ой, сегодня я, кажется, переборщила. Оставила здесь 150 рублей, хотя на такие траты не рассчитывала. Еще раз оценю покупки дома. Надеюсь, что не поддалась настроению, а действительно купила нужные вещи. Что в пакете? Самая дорогая покупка – осенние сапоги, высокие за 70 рублей – товар категории «люкс». Интересовалась, похожие в магазинах стоят раза в два, а то и в три дороже. Еще купила свитер и «косуху» – утеплиться, комфортную одежду для дома – симпатичную кофту из мягкой ткани, шортики и уютные тапочки, опять же к зиме. Только одна летняя вещь: не удержалась, уж очень понравилась красная шифоновая кофточка, так она практически и не стоит ничего: здесь ведь на вес все продают – и одежду, и обувь».

Бренды, цены, форматы, циклы продаж

В Бресте немало магазинов секонд-хенд. Они позиционируют свой товар, как качественную и стильную брендовую одежду из Европы по доступным ценам. Не сказать, что эти амбиции сильно завышены, особенно с учетом запросов и покупательской способности клиентов.

Сюда приходят за покупками не только люди с низкими доходами. Встретив стильно одетую барышню где-нибудь на Советской, вы и не подумаете, что вместе с новыми джинсами и крутыми кроссовками на ней «косуха» из секонд-хенда.

В этих магазинах стараются придерживаться современных форматов. Есть секонд-хенды немалые по площади – 800 и больше «квадратов». В некоторых можно даже найти детский уголок и предусмотрен чай-кофе для покупателей.

При этом система продаж разнится: каждый старается «зацепить» своего покупателя. Где-то практикуют двухнедельный цикл продаж. Это означает, что, к примеру, на 3-й и последующие дни после поступления товара цена на вещи постепенно снижается, а по истечении двух недель происходит 100-процентное обновление товара.

«Лотерея» удовлетворения шопингового азарта

В магазине, в который мы заглянули, – недельный цикл продаж. Товар обновляется каждую пятницу. В 9 утра он уже развешан-выложен, и покупатели наготове, предвкушая удовлетворение своего шопигового азарта. Каждый старается попасть на еще не перебранные вещи, когда выбор побольше.

Посмотреть действительно есть на что: практически весь сезонный ассортимент женской, мужской и детской одежды, а также сумки и обувь, товары для дома (от штор до полотенец). Несколько примерочных кабинок и панорамные зеркала в торговом зале. Тесновато, но видно, что выбор сделан в пользу товарного изобилия и привлекательных цен. Похоже, покупателей это устраивает. Кстати, для постоянных клиентов действуют бонусные карты со скидками порядка 10%.

Одежда продается на вес. Узнать стоимость товара, можно не доходя до кассы – положив его на весы. Брендовые вещи класса «люкс» продаются по более высокой цене. В последующие дни цена 1 кг. одежды снижается. К четвергу, перед новым поступлением, вешалки практически пустеют. В этот день покупать выгоднее всего, правда, при одном важном условии – если найдете что. Как-то, на наших глазах, одна покупательница в сердцах сокрушалась, мол отложила на пару дней покупку балеток (думала, не сезон, может никто не заинтересуется), а их купили. Такая вот «лотерея» с покупками в секонде.

Вопрос цены и приоритетов

Много лет рядом с колхозным рынком в Бресте (возле бывшего автовокзала) стоят ряды торговых павильонов. Здесь предприниматели торгуют привычным ассортиментом одежды и обуви (в основном по сезону). Многие потенциальные покупатели, прежде чем попасть на рынок, проходят мимо этих павильонов. Казалось бы, выгодный трафик. Но останавливаются, чтобы сделать покупку, считанные единицы. Поэтому у продавцов обычно скучающий вид.

И это неудивительно. Если сравнить цены и качество товаров с тем, что предлагается по соседству в секонд-хенде, то сравнение будет не в пользу павильонов. Возможно, покупки здесь делают те, кто не знает о таком неудобном для торговцев соседстве.

Куртку здесь предлагают по цене около 100-120 рублей, а в «секонде», если «поохотиться», можно купить за 50, а то и еще дешевле. Причем модную, из хорошей ткани, а если повезет – то и вовсе брендовую. То же касается и юбок, и мужских сорочек, и даже домашних тапочек…

Конечно, если вас не смущает, что вещь из «секонда» будет не новая, но практически как таковая, и, прежде чем носить, ее придется выстирать. Вопрос цены и приоритетов.

Видит глаз, да кошелек неймет

Недалеко, в центре города, заглядываем в торговые точки, где можно поинтересоваться новинками и ценами на новую сезонную обувь. В магазине популярной торговой сети хорошие осенние сапоги за 70 рублей, как в секонде, конечно же, не купишь. Там и короткие ботиночки из искусственной кожи больше 100 рублей стоят.

Высокие сезонные сапоги популярного белорусского бренда продаются по цене без малого 300 руб. А теплые ботинки (осень-зима) из натуральной кожи, актуального цвета, с шерстяной подложкой стоят около 250 руб. Товар добротный, выглядит прилично, видно, что модельеры поработали на совесть. Единственное «но»: многим ли потенциальным покупателям он сегодня по карману?..

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