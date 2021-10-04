В Гомеле не хватает библиотекарей, учителей и воспитателей 2 4.10.2021, 15:22

5,096

Им предлагают смешные зарплаты.

Свежие вакансии в Гомеле посмотрел «Флагшток» — узнал, что в городе набирают по объявлениям библиотекарей, учителей, воспитателей. Не удивительно, что этих специалистов не хватает. Зарплаты в некоторых случаях предлагают… до 400 рублей «грязными» в месяц на полную ставку — в «Сети публичных библиотек Гомеля».

Столько же готовы платить учителю английского языка в гимназии, тех же 400 рублей (но уже «чистыми») обещают воспитателям в детских садах, а педагогу-психологу в детском саду — от 300 рублей…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».