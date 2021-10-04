Открывая ящик «Пандоры» 2 Telegram-канал «СерпомПо»

4.10.2021, 15:20

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Пришла беда, откуда не ждали.

Только было начальство в России успокоилось. Пересажали или выдавили за границу борцов с коррупцией, объявили агентами иностранных держав ряд журналистских проектов. Провели выборы и закрепили в госдумах надежных парней и крепких профессионалок. Сели на пляжах загорать, пить коктейли, смотреть на штиль.

А тут на тебе – с оффшорных островов катит цунами «Архива Пандоры» о денежных операциях российской привластной элиты.

Дело не в отдельных фамилиях и не в том, что законно или незаконно, не в коррупции в собственном смысле слова. Оно в дискредитации существующего в России порядка, праве на власть нынешней элиты, расхождении патриотических деклараций начальства и зарубежной реальности, в его наглядном разрыве с большинством граждан страны.

И ведь не спишешь расследования международного консорциума журналистов на «заговор против России», в нем кого только нет из мировой элиты. Это, конечно, успокаивает. Можно сказать, что не мы одни такие, весь мир так устроен. Так что, не дергайтесь граждане – «они» не лучше.

С другой стороны, такое положения – бальзам для разного рода социальных революционеров. Если рост популярности Сталина в России можно объяснить массовым убеждением, что он не давал обогащаться элите, то теперь, пожалуй, настало время популярности Ленина, совершившего социальную революцию, убравшего со сцены всю старую элиту.

Довольно кровь сосать, вампиры

Тюрьмой, налогом, нищетой!

Для вас - вся власть, все блага Мира,

А наше право - звук пустой.

Мы жизнь построим по иному,

И вот наш лозунг боевой:

Вся власть - народу трудовому,

А дармоедов всех - долой!

Отрубило начальство «голову» борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, а у нее не просто взамен выросла сотня новых, глумливо смеющихся. Затрясся социальный и политический порядок. Пока что мелкой идейной дрожью.

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