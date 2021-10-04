Крупнейший золотодобытчик предупредил об исчерпании запасов золота в России 5 4.10.2021, 15:52

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Фото: AP

По его словам, критический момент может наступить уже в ближайшие несколько десятилетий.

Открытия новых месторождений золота в России идут существенно медленнее, чем добыча, и в результате страна может столкнуться с истощением запасов драгметалла.

Об этом заявил гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, пишет finanz.ru.

По его словам, критический момент может наступить уже в ближайшие несколько десятилетий.

Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5-8 тысяч тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. «Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», - предупредил Грачев.

Показатель возобновления добываемых ресурсов в последние годы упал вдвое и составляет лишь 30% - такая доля полезных ископаемых компенсируется открытиями новых месторождений.

В случае с золотом на это накладывается и общемировой тренд ухудшения качества запасов: содержание металла в руде падает, а доля упорных руд, из которых можно извлечь не более 80% золота, увеличивается, рассказал Грачев.

Причины, по его словам, кроются в недостаточных инвестициях в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

Золото относится к категории стратегических полезных ископаемых. Также в эту группу включены нефть, природный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, никель, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, тантал, ниобий, кобальт, скандий, бериллий, сурьма, литий, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, серебро, платиноиды, алмазы, особо чистое кварцевое сырье.

Вопреки распространенному мнению о необъятных природных богатствах России, более трети стратегических видов минерального сырья в страну импортируется, отмечала в мае Счетная палата.

За счет зарубежных поставок сырья покрывается 100% потребностей экономики в титане, хроме, марганце и литии, а также более 87% спроса на цирконий. Помимо этого Россия покрывает импортом почти 50% потребности в меди; две трети - в бокситах

За 2018-20 гг бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей. Но выполнить план не удалось по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов.

В их числе - арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам.

В условиях уже введенных санкций, ограничивающих доступ России к современным технологиям, и потенциальных угроз новых ограничений, «зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики», предупреждали эксперты СП.

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