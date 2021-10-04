«В руках рабочих есть рычаги, которые могут убрать хитрозачесанного, пока он не ввел налог на воздух» 4.10.2021, 16:01

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фото: NN.BY

Стачке быть.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca будут получены бесплатно как гуманитарная помощь, а выданы белорусам, соответственно, за денежку, пишет телеграм-канал «БОР». Как тебе такое Илон Маск?

Пока в Европе проводится бесплатная вакцинация, а в Беларуси больницы увеличивают закупки мешков для трупов, «грамотные» чиновники одного «крепкого хозяйственника» становятся буквально алхимиками и пытаются создать золото из ничего.

Но вот законы физики никто не может отменить, даже самый хитрозачесаный тут бессилен. Деньги невозможно взять из ниоткуда, поэтому они будут взяты из вашего кармана. И пока режимчик будет использовать COVID-19 как будто взятого в плен, прикрываться им когда нужно закрыть посещение какого-либо объекта, либо объявлять будто никакого коронавируса у нас нет, мол, идите работайте, только в руках рабочего есть рычаги, которые могут убрать Сеньора Помидора, пока он не вспомнил про книгу Чипполино и не ввел налог на воздух (налог на жилье уже есть)!

И пока нам не могут обеспечить вакцинацию нормальными прививками, мы используем собственный метод защиты от коронавируса. Собственную лучшую вакцину — забастовку.

Стачке быть.

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