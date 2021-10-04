В Грузии сторонники Саакашвили вышли на стихийный митинг возле тюрьмы, где он содержится 3 4.10.2021, 16:10

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Они требуют освободить экс-президента Грузии.

В Грузии возле тюрьмы в городе Рустави проводят акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михaила Саакашвили, пишет nv.ua.

В руках у людей государственные флаги Грузии, они скандируют: «Миша», «Миша».

Число участников акции увеличивается, многие из них прибыли в Рустави на автомобилях.

Участник акции, один из лидеров оппозиционной партии Единое национальное движение Петр Цискаришвили заявил, что «Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали на Украину».

«Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения», — сказал он.

Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном, столкновений не было.

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