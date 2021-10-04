«Свободных коек давно нет, а тяжелых ковидных больных все везут и везут» 5 4.10.2021, 17:07

9,276

фото: ТАСС

В Минской ЦРКБ не знают, куда девать пациентов.

Ситуация с COVID в Беларуси ухудшается с каждым днем, больше всего это ощущается в небольших районных центрах, которые попросту не рассчитаны на то, чтобы принять такую лавину заболевших.

Катастрофа развернулась также в Минске и Минском районе.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя:

«В Минской центральной районной клинической больнице не знают, куда девать пациентов - свободных коек давным-давно нет, кислородные точки все заняты, а тяжелых ковидных больных все везут и везут.

Последние немногочисленные резервы уже использовали. Даже несмотря на высокую летальность в отделении реанимации, освободившиеся места мгновенно заполняются. Уже давно нет такого, чтобы в отделении на протяжении хотя бы одного дня было хоть одно свободное место.

Но поступающих больных девать куда-то нужно. Поэтому в больнице решили "распихать" некоторое количество пациентов по другим клиникам Минского района. Прежде всего "избавляемся" от реанимационных пациентов, даже тех, кто находится на ИВЛ.

Но это мало помогает, так как реанимации других учреждений также забиты под завязку. В итоге в отделении реанимации МЦРКБ имеем настоящий конвейер, где чередуется смерть и новые поступления. Персонал измотан, некоторые сотрудники сами болеют, так как работа на износ не способствует хорошему самочувствию и сохранению здоровья. И конца этому не видно».

Тревожные вести поступают также со скорой помощи города Минска.

Коллеги-скоропомощники сообщают, что в Минске не осталось «чистой» (не задействованной под COVID) пульмонологии.

Тяжелые бронхиальные астмы, ХОБЛ, эмфиземы, гидротораксы — состояния, не связанные с коронавирусной болезнью и требующие госпитализации в пульмонологические стационары — едут в заведомо ковидные отделения или остаются дома.

Что лучше в этой ситуации — выбор чудовищный: ожидать дома ухудшения состояния или практически наверняка заразится в стационаре коронавирусом, имея, при этом, фактор риска развития тяжелого заболевания. Многих пациентов скоропомощники просто не могут оставить дома, так как состояние требует срочной госпитализации и без терапии пациент может умереть.

Поступает информация, что в Минске отдают койки детских больниц под коронавирусных пациентов, так как мест катастрофически не хватает.

Минздрав отказывается признавать тяжесть проблемы с коронавирусом, он не способен даже преодолеть психологический порог в объявлении 2000 заболевших в сутки в Беларуси, не то, что взять ответственность за развернувшуюся катастрофу и принять меры.

Вся история с коронавирусной пандемией в Беларуси, по сути, одно из самых страшных преступлений действующей власти.

Белорусы, не ждите честных цифр статистики от Минздрава! Давайте брать ответственность в свои руки и в первую очередь обезопасим самих себя и своих близких!

- Носим маски, плотно закрывающие нос и рот!

- Учим и убеждаем носить маски близких, друзей, знакомых, незнакомых.

- Соблюдаем меры социального дистанцирование: 1,5 метра между людьми в публичных помещениях.

- Избегаем массовых мероприятий, походов в кино, концерты, торговые центры и так далее.

- Тщательно моем руки.

- Вакцинируемся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».