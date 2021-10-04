Картограф из Швеции нашел клад с драгоценностями возрастом 2500 лет 4.10.2021, 16:40

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Фото: nspirement.com

Картографу удалось сделать невероятное открытие.

Совершенно случайно он нашел сокровищницу с огромным количеством драгоценностей, возраст которых достигает 2500 лет. Все они относятся к бронзовому веку. Известие о данном событие сразу же распространилось и заинтересовало археологов с разных уголков мира. Об этом сообщает Nspirement (перевод - planetanovosti.com).

В тайнике находилось 50 старинных ювелирных изделий, а также многие другие артефакты. С помощью этого открытия специалисты смогут получить больше новой информации относительно украшений, которые использовались в бронзовом веке.

Невероятный тайник был найден Томасом Карлссоном во время составления им карты местности. Работы мужчина проводил недалеко от города Алингсоса, расположенного в юго-западной части Швеции. Предположительно, ранее сокровищница была раскопана какими-то дикими животными.

Картограф сначала посчитал, что нашел подделки, ведь изделия сохранились к нашим дням очень хорошо. Он сразу же направился к местным властям для того, чтобы они провели тщательную проверку. Археолог Гётеборгсокго университета и профессор Йохан Линг воспользовался лазерным сканированием для того, чтобы установить хотя бы примерно возраст обнаруженных украшений. Ученые отметили, что тайник был сделан какой-то богатой семьей или же имеет отношение к церемонии погребения.

Большинство изделий – декоративные, но среди них также присутствуют прут и шпоры для лошади. Подобные украшения были характерны для женщин бронзового века, имевших в Скандинавии высокий статус.

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