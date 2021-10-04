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«Режим облажался по всем фронтам»

  • 4.10.2021, 16:51
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«Режим облажался по всем фронтам»

Месяц для белорусов дома - приятный отдых, месяц для властей без белорусов на рабочих местах - крах диктатуры.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Режимчик облажался по всем фронтам и самое время нам начать решать будущее Беларуси. Нет никаких шансов на дальнейшее адекватное правление этой власти. Чем дольше узурпатор остается у руля, тем больше непоправимых ошибок он делает.

Есть идеальная стратегия, как все исправить: санкции-забастовки-протесты. Санкции работают и сильно бьют по кошелькам Лукашенко. Наши протесты увидел весь мир. Дело осталось за последней и самой мощной мерой, которая точно не оставит следа от диктатуры на белорусской земле. Речь идет о забастовке.

Большинство политологов, экономистов, блогеров и ,конечно же, рабочих активистов, поддерживают забастовочное движение. Они уверены в том, что это точно заставит власти прекратить террор против собственного народа.

Масштабная домашняя акция безопасна и сильна во всех своих проявлениях, самый важный этап - это подготовка. Запасаемся необходимым для себя и для своей семьи, а затем месяц проводим в уютной домашней обстановке.

Месяц для белорусов дома - приятный отдых. Месяц для властей без белорусов на рабочих местах - крах диктатуры.

Стачке быть!

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