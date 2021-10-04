ООН: Наемники из РФ, возможно, совершили военные преступления в Ливии 4.10.2021, 17:04

Следователи ООН по правам человека составили подробный список подозреваемых.

Все стороны в ливийском конфликте, в том числе российские наемники, совершали действия, которые могут включать военные преступления, заявили в понедельник следователи ООН по правам человека, добавив, что составили конфиденциальный список подозреваемых, передает «Голос Америки».

На протяжении десяти лет Ливия находится в состоянии хаоса. При этом в последние несколько лет в стране идут военные действия между силами, поддерживающими соперничающие друг с другом правительства, базирующиеся на востоке и западе Ливии. Эти действия осуществляются при поддержке региональных держав, а также иностранных боевиков и наемников.

Россия, Египет и ОАЭ поддерживают силы, базирующиеся на востоке Ливии, а Турция – ливийское правительство, контролирующее западные районы страны.

«Расследование показало, что некоторые стороны в конфликте нарушили (международное гуманитарное право) и потенциально совершили военные преступления», – отмечается докладе миссии ООН по установлению фактов, возглавляемой Мохамедом Ауаджаром. В документе обвиняются, в частности, наемники из российской ЧВК «Вагнер», причем им инкриминируются расстрелы заключенных.

«Есть… основания полагать, что сотрудники (ЧВК) «Вагнер» могли совершить военное преступление, а именно убийство», – говорится в докладе.

Агентству Reuters пока не удалось связаться с фирмой.

Крупномасштабные боевые действия в Ливии были приостановлены в прошлом году, когда наступление сил, базирующихся на востоке страны, на Триполи было отражено.

В минувшее воскресенье министр иностранных дел Ливии заявила, что некоторые иностранные боевики покинули страну.

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