Белорусский медик ответил на популярные вопросы о вакцинации 4.10.2021, 17:27

Нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой?

Вопросов о том, стоит ли вакцинироваться от COVID-19, масса. На днях Минздрав собрал самые распространенные из них, и попросил Игоря Стому, врача-инфекциониста, ректора Гомельского государственного медуниверситета на них ответить. Zerkalo.io собрало эти пояснения в один материал.

Если я переболел COVID-19, нужно ли мне делать прививку?

Да.

Не зависимо от степени тяжести и клинической формы COVID-19, которую уже перенес человек, он может заболеть коронавирусом снова. При этом случается, что во второй раз человек переносит болезнь тяжелее. Поэтому, чтобы подстраховать себя, переболевшим также рекомендуется сделать прививку.

Если я сделаю прививку, то я наврежу своему иммунитету?

Нет.

Игорь Стома утверждает, что абсолютно неверно думать, что какой-то иммунобиологический препарат оказывает нагрузку на организм. Воспринимать это стоит как «естественное и нормальное внешнее воздействие, которое необходимо в том числе и для калибровки иммунной системы».

Если проще, наш иммунитет — это система, которая нуждается во внешних сигналах. Если иммунная система не получает воздействия снаружи, например, в виде контакта с микробами, антигенами, то она теряет качество своей работы. Это как человек, который не делает физических упражнений. Его мышцы начинают уменьшаться в объемах и качестве. Так же и с иммунной системой, если ее не тренировать, она снижает качество работы.

При этом, отмечает Игорь Стома, каждый день наша иммунная система реагирует на десятки тысяч антигенов. Их мы получаем, например, с едой.

— Иммунная система кишечника реагирует на эти антигены, и ничего страшного в этом нет, — говорит специалист. — Поэтому тренировать иммунную систему, в том числе с помощью вакцин — естественно и нормально.

Если у меня рак и иммунитет снижен, стоит ли прививаться?

Да.

По словам Игоря Стомы, раковые пациенты или, допустим, те, кто пережил трансплантацию должны быть привиты от COVID-19 в первую очередь. Такие люди, отмечает специалист, рискуют перенести инфекцию в наиболее тяжелой форме.

— Первые данные, которые поступили из Италии, показали, что каждый пятый пациент, который в первую волну погиб в Италии от COVID-19, имел онкозаболевание в той или иной форме, — говорит медик.

Нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой?

Это бессмысленно.

— Никаких клинически значимых решений на основе определения титров (количества, — Прим. ред.) антител до или после вакцинации не принимается, — объясняет Игорь Стома. — Если говорить просто, от того, что человек определил, какой у него титр антител, специалист не может сказать, что пациенту нужно, например, отсрочить вакцинацию. Нет такого достоверного титра антител, который вас наверняка защитит.

Не хочу прививаться «Спутник V», стоит ли подождать, пока в Беларуси появятся еще вакцины?

— Хороша та вакцина, которой можно привиться быстрее всего. Время тут играет против конкретного человека, — говорит медик. — Это значит, чем быстрее вы привьетесь, тем надежнее и эффективнее будет защита.

Что касается выбора технологии производства вакцин: в мире их несколько.

— Среди них одной из наиболее успешных по клинической эффективности и по безопасности признана векторная платформа. Это та, на которой создана вакцина «Спутник V», в том числе и та, которая производится на территории Беларуси, — продолжает специалист. — На той же платформе (немножко измененный вектор) производится вакцина компании AstraZeneca.

После вакцинации у меня температура, это нормально?

Да.

Игорь Стома отмечает, что практически у всех вакцин, как правило, есть нежелательные, но прогнозируемые «побочки»: повышение температуры в течении суток-двух, боль в месте инъекции.

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