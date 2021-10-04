Новые сериалы октября, которые стоит посмотреть 4.10.2021, 17:38

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Один из сериалов называется «Красные выборы»

Второй месяц осени не заставил себя долго ждать! А это значит настало время новых сериальных премьер. Смотрите подборку intex-press.by и запишите себе в заметках понравившиеся сериалы, чтобы обязательно к ним вернуться.

«Анатомия страсти» 18 сезон

Жанр: Драма, мелодрама

Режиссер: Роб Корн, Том Верика,

Дата выхода: 1 октября

Страна: США

Молодая женщина-хирург по имени Мередит Грей и ее коллеги — такие же начинающие врачи — работают в городской больнице Seattle Grace в Сиэтле. Интерны-первогодки, закончившие с отличием Гарвард, здесь проходят самую жесткую программу обучения. Еще вчера они были студентами, а сегодня они врачи, и в условиях, когда верность их решений — вопрос жизни и смерти.

«Голяк» 3 сезон

Жанр: Комедия

Режиссер: Джон Райт

Дата выхода: 6 октября

Страна: Великобритания

Винни и Дилан — неразлучные друзья, которые выросли вместе в небольшом британском городе. Вместе с друзьями они промышляют мелкими преступлениями. Когда подруга Дилана, в поисках лучшей жизни, хочет переехать, Дилан должен принять самое трудное решение в своей жизни.

«Грешница» 4 сезон

Жанр: Криминал, триллер

Режиссер: Антонио Кампос

Дата выхода: 14 октября

Страна: США

Молодая женщина в приступе необъяснимой ярости совершает жестокое публичное убийство. К собственному ужасу, она не может объяснить мотивацию своего поступка. Чтобы разобраться в произошедшем, детектив начинает искать истинные мотивы убийцы. Однако для этого ему приходится обратиться к ее прошлому.

«Красные выборы»

Жанр: Триллер

Режиссер: Джилл Робертсон, Пол Мерфи, Деклан Рекс

Дата выхода: 3 октября

Страна: Швеция

Агент датской секретной службы Катрин Поулсон и агент британской разведки Беатрис Огилви объединяются чтобы предотвратить террористический заговор в Лондоне, но у них крайне мало времени.

«Уборщица»

Жанр: Триллер, криминал

Режиссер: Фелипе Мартинес, Альберт Урия

Дата выхода: 2 октября

Страна: Мексика

Роза – молодая женщина, на долю которой выпали суровые испытания. Ее личная жизнь, мягко говоря, не сложилась, и она вынуждена в одиночку воспитывать двоих детей. Конечно же героиня сталкивается с финансовыми трудностями, но изо всех сил старается обеспечить семью всем необходимым. Вот только сделать это крайне непросто, поскольку жизнь ее сына находится в опасности.

«Призраки»

Жанр: Драма, комедия, фэнтези

Режиссер: О’Доннелл Трент

Дата выхода: 7 октября

Страна: США

Саманте и ее мужу достается в наследство огромный особняк недалеко от Нью-Йорка. Большой дом требует ремонта, но супруги отказываются его продавать, а решают открыть в нем семейный отель. Как только герои берутся за реконструкцию, в доме начинают происходить странные вещи. Вскоре Саманта случайно падает с лестницы, едва не умирает и впадает в кому на две недели в коме. Вернувшись домой, девушка обнаруживает, что может видеть и слышать призраков, которые населяют особняк уже долгие-долгие годы.

«Осужденная»

Жанр: Комедия, криминал, мистика

Режиссер: Стейси Мухаммад

Дата выхода: 14 октября

Страна: США

В надежде возродить загубленную карьеру журналистка, Бет Берджесс берется освещать историю молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа. Правда, сама осужденная клянется, что никого не убивала. Попытки докопаться до истины оборачиваются для Берджесс семейными неурядицами, разборками с бандитами и столкновением с тайнами собственного прошлого.

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