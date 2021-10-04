Посол Швейцарии посетил Наталью Херше

Посол Швейцарии посетил Наталью Херше2
- 4.10.2021, 18:12
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Недавно политзаключенную перевели из гомельской колонии №4 в могилевскую тюрьму.
Посол Швейцарии Клод Альтерматт посетил политзаключенную Наталью Херше в могилевской тюрьме, куда она была переведена из гомельской колонии.
После года сложных условий в заключении Наталья подчеркнула важность любой поддержки, сказала, что чувствует солидарность и передала слова благодарности, написал в Twitter Альтерматт.
Наталья Херше отбывает 2,5 года заключения за сорванную с омоновца балаклаву на одном из женских маршей. Недавно ее перевели из гомельской колонии №4 в могилевскую тюрьму.