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Посол Швейцарии посетил Наталью Херше

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  • 4.10.2021, 18:12
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Посол Швейцарии посетил Наталью Херше

Недавно политзаключенную перевели из гомельской колонии №4 в могилевскую тюрьму.

Посол Швейцарии Клод Альтерматт посетил политзаключенную Наталью Херше в могилевской тюрьме, куда она была переведена из гомельской колонии.

После года сложных условий в заключении Наталья подчеркнула важность любой поддержки, сказала, что чувствует солидарность и передала слова благодарности, написал в Twitter Альтерматт.

Наталья Херше отбывает 2,5 года заключения за сорванную с омоновца балаклаву на одном из женских маршей. Недавно ее перевели из гомельской колонии №4 в могилевскую тюрьму.

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